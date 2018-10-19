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بوتين يبحث الوضع في سوريا وليبيا مع رئيس وزراء إيطاليا

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بوتين يبحث الوضع في سوريا وليبيا مع رئيس وزراء إيطاليا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
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يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الوضع في سوريا وليبيا، حسبما أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين.

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وقالت هذه الخدمة في بيان " يعقد فلاديمير بوتين محادثات في موسكو يوم 24 أكتوبر الجاري، مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا. بهدف مناقشة حالة وآفاق تطوير التعاون الروسي الإيطالي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة. والمشاكل الإقليمية ، بما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا".

ويشار إلى أنه من المقرر أن يجتمع بوتين وكونتي مع قادة الشركات الإيطالية الرائدة لمناقشة التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المنتظر أيضا أن يتم التوقيع على عدد من وثائق التعاون الثنائية في العديد من المجالات.

المصدر: وكالات نوفوستي

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