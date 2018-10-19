السوريون يتدربون على منظومات "إس-300" الروسية

أكد مصدر عسكري دبلوماسي روسي أن أطقما روسية وصلت إلى سوريا مرافقة لدفعة من منظومات "إس-300" المضادة للجو، لتدريب العسكريين السوريين على استخدام هذا النوع من السلاح.

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وفي حديث لوكالة "تاس" الإخبارية أوضح المصدر، اليوم الجمعة، أن معظم العسكريين السوريين المتدربين حاليا هم ذاتهم من تدربوا، في العام 2011، على استخدام المنظومات ذاتها في مركز تدريبي بضواحي مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وذلك في إطار اتفاقية تم إبرامها في العام 2010.

وأشار المصدر إلى أن دورة التدريب تنتهي أواخر العام الجاري، على أن يقوم العسكريون السوريون بعد ذلك برمايات تدريبية في أحد الميادين العسكرية الروسية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر عسكري دبلوماسي، في تصريح لـ"تاس"، بأن روسيا سلمت لسوريا مجانا ثلاث كتائب من منظومة "إس-300" تضم كل منها ثماني منصات إطلاق. وأضاف أن الجانب الروسي زود دمشق أيضا بدفعة من الصواريخ الموجهة الخاصة بهذه المنظومة بأكثر من 100 صاروخ لكل كتيبة.

ووقعت عام 2010 اتفاقية بين موسكو ودمشق بشأن توريد منظومات "إس-300" المضادة للجو ، لكن روسيا جمدتها لاحقا استجابة لطلب إسرائيل.

وفي 24 سبتمبر الماضي، بعد حادثة إسقاط طائرة "إل-20" الروسية، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن موسكو ستقدم للجيش السوري منظومات "إس-300" لتعزيز قدراته القتالية. وفي 2 من الشهر الجاري، أبلغ شويغو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإتمام عملية نقل دفعة من المنظومات المذكورة إلى سوريا.

المصدر: تاس