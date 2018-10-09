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بوتين يحضر هدية "لذيذة" للسيسي ويطلب من السعودية والإمارات تذوقها

أخبار روسيا

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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه سيقدم حزمة من المنتجات الزراعية لبلاده إلى نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي سيستقبله في موسكو يوم 17 أكتوبر.

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وقال بوتين، خلال زيارته إلى مزارع شركة "راسفيت" في إقليم ستافروبول جنوب غرب روسيا: "سأستقبل قريبا الرئيس المصري، دعونا نقدم له تفاحكم".

بدوره، رد مدير شركة "راسفيت"، مراد غالييف، بالقول: "سنعطيكم كلا من التفاح والغرسة لكي تقدمها لهم (للسيسي ووفده)، سنساعدكم في هذا الاتجاه".

وتعهد بوتين بأنه سيقدم كل "هدايا ستافروبول" لنظيره المصري بكل سرور، فيما نصح رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، الذي شارك أيضا في الحديث، أن يطلع كذلك على نجاحات المزارعين الروس السعودية والإمارات، قائلا: "الحمد لله علاقاتنا معهما حسنة للغاية".

Sputnik Дмитрий Астахов
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، خلال زيارتهما إلى مزارع شركة "راسفيت" في إقليم ستافروبول

وأكد غالييف أن شركته تخطط للدخول إلى الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية.

من جانبه، عقب مدفيديف عن موافقته على هذه المبادرة مبينا: "بالمناسبة هذه السوق ضخمة لأنه لا ينمو على أرضهم ( السعودية و الإمارات) أي شيء من هذا النوع، وكانوا منذ البداية مرتبطين بأوروبا، لكن، في حال عرضنا عليهم سلعا جيدة وبأسعار قادرة على المنافسة، فإنهم سيشترون بضائعنا بلا شك".

المصدر: تاس + نوفوستي

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