بوغدانوف: بوتين والسيسي سيبحثان التعاون العسكري واستئناف الرحلات الجوية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي التعاون العسكري واستئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ميخائيل بوغدانوف قوله إن زيارة الرئيس المصري لروسيا، المقررة في منتصف أكتوبر الجاري، هي "زيارة هامة جدا. والآن تجري دراسة برنامج الزيارة"، مضيفا أن النقطة الأكثر أهمية منها اللقاء بين رئيسي البلدين.

وأضاف أنه "سيتم بحث كافة المسائل لعلاقاتنا الثنائية"، مشيرا إلى أنه "يجري حاليا بحث استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة، وهذا ما يتوقف عليه حجم التعاون في مجال السياحة".

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وأشار إلى أن "هناك مسائل أخرى بالغة الأهمية، بما فيها التعاون العسكري التقني والتنسيق بيننا في مجال مكافحة الإرهاب... والأوضاع في المنطقة طبعا، أي القضية الفلسطينية والوضع في سوريا وليبيا".

هذا، وكانت جريدة "الوطن" المصرية قد نقلت عن مصدر رفيع المستوى، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور روسيا يوم 17 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي