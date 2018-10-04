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صحيفة: الرئيس المصري يزور روسيا يوم 17 أكتوبر

أخبار العالم العربي

صحيفة: الرئيس المصري يزور روسيا يوم 17 أكتوبر
Sputnik
السيسي وبوتين
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نقلت جريدة الوطن المصرية عن مصدر رفيع المستوى، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى روسيا يوم 17 أكتوبر، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المصدر، أن السيسي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى اليونان، لعقد قمة ثلاثية مصرية يونانية قبرصية، مع نظيره القبرصي نيكوس أنيستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، ثم إلى روسيا.

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ميخائيل بوغدانوف موسكو تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى روسيا

وكان مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قد أعلن في حديث لـRT، عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو.

كما أكد يورى أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو تستعد بنشاط لزيارة الرئيس المصري.

المصدر: الوطن

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