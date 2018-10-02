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البطريرك كيريل يدعو الكنائس الأرثوذكسية لمناقشة قضية الكنيسة الأوكرانية

أخبار روسيا

البطريرك كيريل يدعو الكنائس الأرثوذكسية لمناقشة قضية الكنيسة الأوكرانية
SERGEI PYATAKOV
بطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل
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وجه بطريرك موسكو وسائر روسيا، البطريرك كيريل رسالة إلى رعاة جميع الكنائس الأرثوذكسية المحلية تدعوهم إلى بدء مناقشة قضية الكنيسة الأوكرانية.

وأوضح نائب رئيس قسم العلاقات الخارجية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية نيكولاي بالاشوف أن البطريرك يوضح في رسالته موقف الكنيسة، ويشير إلى أن الخطوات الأحادية الجانب التي قامت بها بطريركية القسطنطينية المسكونية تقوض وحدة الكنيسة الأرثوذكسية في العالم.

ويدعو بطريرك موسكو وسائر روسيا إلى بدء مناقشة هذه القضية بين عموم الكنائس الأرثوذكسية.

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يذكر أن بطريركية القسطنطينية المسكونية بدأت التحضيرات لمنح صفة كنيسة محلية مستقلة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية كييف، والمنشقة عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.

وتسببت هذه الخطوة بأزمة بين بطريركية موسكو وبطريركية القسطنطينية المسكونية. وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قطع العلاقات مع بطريركية القسطنطينية.

المصدر: إنترفاكس

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