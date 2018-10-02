مغادرة سفينتين صاروخيتين روسيتين المتوسط

غادرت سفينتا "غراد سفياجيسك"، و"فيليكي أوستيوغ" المزودتان بصواريخ "كاليبر" الدقيقة البحر المتوسط، بعد مناورات لهما هناك استمرت منذ يونيو الماضي.

وذكر مصدر في الأسطول الروسي، أنهما أنجزتا مهامهما ضمن المجموعة البحرية الروسية في المتوسط، وغادرتا عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور.

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وأشار المصدر، إلى أنهما شاركتا في مناورات المتوسط إلى جانب سفن من مختلف الأساطيل الروسية.

وذكر أنهما بقيتا في المتوسط من يونيو، فيما تملك البحرية الروسية 6 سفن صاروخية من هذا الطراز، والتي شارك بعضها في قصف الإرهابيين في سوريا.

المصدر: "إنترفاكس"