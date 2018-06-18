طرّادات روسية مزودة بصواريخ "كاليبر" تدخل المتوسط في طريقها إلى طرطوس

عبرت طرادات بحرية روسية مزودة بصواريخ "كاليبر-إن كي" مضيق البوسفور ودخلت الليلة الماضية البحر المتوسط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري.

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وقبل ذلك عبر طراد "غراد سفياجيسك" وطراد "فيليكي أوستيوغ" قناة فولغا دونسكوي من أستراخان إلى البحر الأسود، قبل أن يصلا إلى مضيق البوسفور ويعبراه باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مواقع الرصد التركية أن الطرادات الروسية من مشروع 21631 "بويان-أم" تتجه إلى ميناء طرطوس حيث القاعدة البحرية الروسية.

وقامت في أكتوبر عام 2015، سفن "غراد سفياجيسك" و"فيليكي أوستيوغ" و"أوغليتش" وسفينة الحراسة "داغستان" بتوجيه ضربة منسقة بصواريخ "كاليبر" على مواقع الإرهابيين في سوريا. وأطلقت حينها 26 صاروخا ودمرت 11 هدفا.

المصدر: وكالات روسية

سعيد طانيوس