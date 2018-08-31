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موسكو لواشنطن: لا تدافعوا عن قراصنة أوكرانيا في بحر آزوف

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موسكو لواشنطن: لا تدافعوا عن قراصنة أوكرانيا في بحر آزوف
Sputnik Sergey Malgavko
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دعت السفارة الروسية في واشنطن السلطات الأمريكية إلى عدم الدفاع عن حالات القرصنة التي تمارسها سلطات كييف برعاية أمريكية في بحر آزوف.

ودعت السفارة الروسية الجانب الأمريكي كذلك إلى البدء بحوار مفصل حول مشكلة المواطنين الروس القابعين في السجون الأمريكية بتهم مفبركة.

وأشارت السفارة، في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، إلى أن الخارجية الأمريكية تتجاهل وقائع القرصنة التي تمارسها السلطات الأوكرانية تجاه السفن التجارية الروسية في بحر آزوف ودعت إلى التوقف عن رعاية ومباركة مثل هذه التصرفات.

وأضافت أن الخارجية الأمريكية، أبدت قلقها عبر المتحدثة الرسمية باسمها هيذر ناورت، بخصوص عمليات التوقيف غير المشروع للسفن في بحر آزوف لتفتيشها.

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وذكّرت السفارة الروسية بتصريح متحدثة الخارجية الأمريكية الذي قالت فيه إن الجانب الأوكراني لا يمارس سوى توقيف السفن دون حجز أو اعتقال طواقمها.

وختمت السفارة بالقول: لقد لجأت الخارجية الأمريكية إلى التهرب المقصود والمتعمد في هذا الأمر في محاولة للتغطية على ظاهرة القرصنة الأوكرانية.

المصدر: انترفاكس

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