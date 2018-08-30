واشنطن تتهم موسكو بعرقلة الملاحة في بحر أزوف قرب أوكرانيا

اتهمت الخارجية الأمريكية روسيا بعرقلة الملاحة في بحر أزوف ومضيق كيرتش بالقرب من السواحل الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان لها إن "الولايات المتحدة تدين التهديد الروسي للملاحة الدولية في بحر أزوف ومضيق كيرتش"، وادعت بأن روسيا احتجزت مئات السفن التجارية التي حاولت الوصول إلى الموانئ الأوكرانية وأوقفت 16 منها.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن روسيا تسعى لزعزعة الوضع في أوكرانيا، واتهمتها بانتهاك القواعد الدولية. ودعت للكف عن هذه الممارسات.

وسبق لأوكرانيا أن اتهمت روسيا بعرقلة مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية على بحر أزوف. وكلف الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وزارة الخارجية بتقديم مقترحات حول تسوية الوضع المتعلق بالملاحة في بحر أزوف مع روسيا.

من جهتها، أكدت مديرية جهاز الأمن الفدرالي الروسي في جمهورية القرم الروسية أن عمليات التفتيش للسفن الأجنبية تجري وفقا لأعراف القانون الدولي، ولم ترد أي شكاوى من أصحاب السفن بهذا الخصوص.

المصدر: نوفوستي