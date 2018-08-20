رفع السرية عن ملف محاولة اغتيال لينين قبل 100 عام!

نشرت المكتبة الرئاسية في سان بطرسبورغ وثائق التحقيق في محاولة اغتيال زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين التي قامت بها الناشطة الفوضوية فاني كابلان يوم 30 أغسطس عام 1918.

وتتضمن مجموعة الوثائق التي نشرتها المكتبة الرئاسية باسم بوريس يلتسين على موقعها الإلكتروني، 105 صفحات تشمل الفترة من الـ30 أغسطس حتى الـ18 سبتمبر للعام 1918، وتنطوي على إفادات شهود العيان، ووصف التجارب على إعادة تمثيل مسرح الجريمة وصورا لها، وتقارير حول حالة لينين الصحية في الفترة المذكورة والأوامر الصادرة عن فلاديمير بونتش-برويفيتش، رئيس مجلس المفوضين الشعبيين (حكومة روسيا السوفيتية في فترة 1917 - 1946) بخصوص القضية.

وبالأخص، تضمنت الوثائق سلسلة من الصور المعروفة باسم "تمثيل الجريمة"، التي التقطها البلشفي يعقوب يوروفسكي أثناء قيادته لعملية إعدام آخر إمبراطور روسي نيقولاي الثاني (رومانوف) وأفراد عائلته في مدينة يكاترينبورغ صيف عام 1918.

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وقالت المكتبة الرئاسية إن الحصة الأساسية من مواد التحقيق هي تقارير عامة كانت أعدتها السلطات لإطلاع الجمهور على حالة الزعيم الصحية وتبلغ 36 تقريرا، فضلا عن شهادات الأطباء، الذين فحصوه.

والتقرير الأخير صدر في الـ12 سبتمبر للعام 1918 وأرفقها لينين بتعليق كتبه بخط يده ومفاده: "على أساس هذا التقرير وحالتي الصحية الجيدة أوجه رجائي الشخصي بعدم إزعاج الأطباء بالمكالمات الهاتفية والأسئلة. ف. أوليانوف/لينين".

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المصدر: المكتبة الرئاسية في سان بطرسبرغ