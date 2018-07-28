بوتين يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ1030 لمعمودية روس القديمة

يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ1030 لمعمودية روس القديمة.

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وقال المكتب الصحفي للرئاسة الروسية أن القداس الخاص بمناسبة هذا العيد سيجري في ساحة سوبورنايا في الكرملين، وسيليه طواف الصليب إلى النصب التذكاري للأمير فلاديمير حيث ستجري هناك صلاة احتفالية.

ومن المتوقع أن يشارك في هذا الاحتفال الآلاف من المسيحيين الأرثوذكس، من بينهم ممثلون ورؤساء كنائس أرثوذكسية من مختلف بلدان العالم.

وأشار بطريرك موسكو وسائر روسيا عشية العيد إلى أن معمودية روس القديمة لعبت دورا محوريا في عملية تشكل الوعي الذاتي الوطني وروحانية وثقافة الشعب الروسي، كما ساعدت روسيا في التغلب على كل الكوارث والمحن التي واجهتها في تاريخها. كما شدد على أن الشعب الروسي استقبل الأرثوذكسية في قلبه و"رسخت في حياته بسرعة".

المصدر: نوفوستي