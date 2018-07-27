كييف تحتفل بالذكرى الـ1030 لمعمودية روس القديمة

وصل أكثر من 10 آلاف من الحجاج إلى تل "فلاديميرسكايا غوركا" وسط العاصمة الأوكرانية كييف للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ1030 لمعمودية روس القديمة.

وتشهد كييف اليوم قداسا خاصا بهذه المناسبة ومسيرة الصليب الكبيرة وفعاليات احتفالية أخرى.

ويتوقع منظمو هذا العيد أن يشارك في هذه الاحتفالات نحو 100 ألف شخص من جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال رئيس شرطة كييف أندري كريشينكو إن كل الاحتفالات تجري بهدوء ودون أي مخالفات.

وأضاف: "إن الوضع حتى الآن هادئ، تستعد الشرطة لضمان النظام. وتم تشديد إجراءات الأمن. ويعمل هنا نحو 5 آلاف من أفراد الشرطة والمهندسين العسكريين والكلاب.

ويتم إحياء يوم معمودية بلاد الروس (روس-كييف) في يوم عيد الأمير القديس فلاديمير (28 يوليو)، الذي بفضله اعتنقت بلاد "روس-كييف" الدين المسيحي عام 988. حيث اعتنق الأمير فلاديمير المسيحية، وجعلها الدين الرسمي للدولة، وقد أصبح فلاديمير فيما بعد قديسا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك