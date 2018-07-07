 روسيا.. العثور على رفات 300 جندي قتلوا في "معركة لينينغراد"

عثر عسكريون روس في المنطقة العسكرية الغربية على رفات 300 جندي من الجيش الأحمر السوفييتي لقوا حتفهم خلال الحرب الوطنية العظمى في معركة لينينغراد لم ترد أسماؤهم في الأرشيف.

ووفقا للمكتب الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الغربية، فقد عثر على رفات الجنود الروس من قبل كتيبة متخصصة بعمليات بحث بالقرب من قرية كراسني بور في مقاطعة لينينغراد، وتبين أن الجنود قتلوا في فبراير عام 1943.

وأوضح المكتب الإعلامي العسكري أن التقنيات الطبية حددت لغاية الآن هوية ملازم يدعى ميخائيل مويسييف من سلاح المدفعية وهو من مواليد عام 1918، ورقيب اسمه فاسيلي موتشالوف، كان يخدم في سلاح الهندسة ومن مواليد 1922، وأربعة آخرون.

وبعد الانتهاء من تحديد هوية الجنود وأرشفتهم، سيمنحون أوسمة البطولة والاتصال بأبنائهم وأحفادهم لإعادة دفن رفاتهم في أماكن سكناهم.

المصدر: "تاس"