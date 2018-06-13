بوتين يلتقي موراليس وعلييف وباشنيان والحريري

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس، فلاديمير بوتين، سيعقد اليوم الأربعاء سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء دول وحكومات على هامش بطولة المونديال.

وأوضح الكرملين أن بوتين سيلتقي كلا من رئيس بوليفيا، إيفو موراليس، ورئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، ورئيس أذربيجان، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشنيان.

وقال بيسكوف، إن الرئيس الروسي سيلتقي كذلك على هامش فعاليات البطولة، مع رئيس راوندا، بول كاغامه الذي يزور روسيا لأول مرة ولم يسبق له أن التقى مع الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين