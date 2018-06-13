أكثر من 20 رئيس دولة يحضرون المباراة الافتتاحية لكأس العالم في موسكو

أعلن رئيس اللجنة التنظيمية "روسيا-2018"، أليكسي سوروكين الأربعاء أن أكثر من 20 رئيس دولة سيحضرون المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018، بين المنتخبين الروسي والسعودي، في موسكو.

وقال سوروكين: "يمكنني فقط أن أقول، إنه من (المتوقع) حضور أكثر من 20 رئيس دولة، ومن الطبيعي أن يكون هناك اهتمام كبير من جانب رؤساء الدول بالمباراة الافتتاحية ونهائيات كأس العالم، ومن الجيد أن يكون لدينا ضيوف رفيعو المستوى يمكنهم الاستمتاع بكرة القدم، وأتمنى فوز الفريق الروسي"​​​.

هذا وتقام نهائيات بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.

وستقام المباراة الافتتاحية للبطولة في ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو وستبدأ عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.

المصدر: سبوتنيك