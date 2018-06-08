ما الذي سيبحثه بوتين خلال زيارته الاستثنائية للصين؟

وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى بكين في زيارة دولة اليوم 8 يونيو. ويتضمن جدول الزيارة، مباحثات مع الرئيس الصيني شى جين بينغ والمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وعلى هامش قمة المنظمة التي ستعقد في مدينة تشينغداو الصينية، يعقد الرئيس الروسي لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وذكر مصدر في الكرملين، أنه سيتم خلال لقاء الزعيمين الروسي والصيني، النظر في نواحي الشراكة الروسية الصينية وكذلك القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية والبرنامج النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.

وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها بوتين مع نظيره الصيني، في نوفمبر 2017 على هامش قمة آبيك في مدينة دانانغ الفيتنامية.

ويرى خبراء، أن زيارة بوتين هذه لبكين ستكون متميزة كثيرا عن سابقاتها، خاصة مع تزايد التوتر في العالم والسلوك غير القابل للتكهن من جانب واشنطن وتهديداتها المستمرة ضد الصين وروسيا.

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وقبيل زيارة بوتين للصين، أجرى وزير الخارجية سيرغي لافروف، مباحثات مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش مجلس وزراء الخارجية لدول مجموعة بريكس في بريتوريا بجنوب أفريقيا.

وذكر لافروف، أن الزعيمين الروسي والصيني سيوقعان في بكين عدة اتفاقات هامة.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن هذه الاتفاقات تتعلق بالتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والفضاء والتجارة وحماية حقوق الملكية الذهنية.

المصدر: russian.rt

ادوارد سافين