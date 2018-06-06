أول تعليق من بوتين على قمة ترامب-كيم المرتقبة

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في انعقاد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وأن تخرج بنتائج إيجابية.

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وثمّن بوتين في أول تعليق له على القمة المرتقبة بين الزعيمين اللذين تبادلا الاتهامات والعبارات والأوصاف اللاذعة سابقا، وقال إن قرار ترامب في هذا الاتجاه ناضج وشجاع.

وأضاف بوتين في مقابلة مع وسائل إعلام صينية (تشاينا ميديا جروب)، أجراها عشية مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون هذا الأسبوع: "آمل، بالطبع، أن يسفر القرار الشجاع الناضج جدا الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة ترامب، في إجراء لقاء مباشر مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن عقد هذا الاجتماع، وسنكون جميعا في انتظار تمخضه عن نتائج إيجابية وبنّاءة".

هذا وستنعقد القمة التاريخية "ترامب-كيم" يوم 12 يونيو بسنغافورة، في أحدث تطور في المسعى الدبلوماسي العالي المخاطر الذي تقوم به الولايات المتحدة للحد من برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

وكان ترامب قال يوم الجمعة الماضي إنه سيجتمع مع كيم بعدما ألغى اللقاء في بادئ الأمر، مستشهدا بما وصفه "بالعداء الصريح" من جانب كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يزور بوتين الصين من 8 إلى 10 يونيو الجاري، وسيعقد محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينغ ويشارك في قمة منظمة شنغهاى للتعاون التي تستضيفها الصين.

المصدر : نوفوستي

سعيد طانيوس