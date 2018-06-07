بوتين: واشنطن تسعى لخلخلة التوازن العالمي لكن سلاحنا المطور لن يسمح بذلك

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تقليص منظومات الدفاع الصاروخي يهدف لإزالة التوازن العالمي، لكن الأسلحة الروسية المطورة تحول دون ذلك.

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وفي رده على سؤال حول احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، أعاد بوتين إلى الأذهان، خلال حوار الخط المباشر، اليوم الخميس، التصريح المشهور للعالم الكبير، ألبرت أينشتاين، الذي قال إن هذه المواجهة حال نشوبها ستكون الأخيرة للبشرية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الخوف من التدمير المتبادل مثل عامل ردع لأبرز القوى العالمية، ما أتاح إقامة توازن عالمي معين بينها منع نشوب حرب عالمية جديدة.

وأضاف بوتين: "انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تقليص منظومات الدفاع الصاروخي يمثل محاولة لإزالة هذا التوازن الاستراتيجي، لكننا نرد عليها، ولقد أكدت في رسالتي أن أسلحتنا المطورة التي بدأت بالدخول إلى خدمة الجيش الروسي ستحافظ على هذا التوازن".

وشدد بوتين في هذا السياق على "ضرورة إيجاد أشكال حديثة ومتطابقة مع وقائع اليوم للتعاون المشترك" بين الدول، داعيا إلى "الجلوس حول طاولة المفاوضات ووضع آلية مناسبة لضمان الأمن الدولي الأوروبي".

المصدر: وكالات