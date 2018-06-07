بوتين: نسعى لتوافقات مع الغرب لكنه سيكون مضطرا لأخذ مصالحنا بعين الاعتبار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاتهامات التي يوجهها الغرب لروسيا، والعقوبات التي يفرضها عليها تهدف إلى عرقلة تطورها لأن الدول الغربية لا تزال تعتبرها منافسا.

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وقال بوتين، خلال حوار الخط المباشر مع المواطنين الروس، اليوم الخميس، في إجابته عن سؤال حول الحملة المعادية لروسيا التي تتبنها الدول الغربية: "كل هذا، بما في ذلك العقوبات، طريق لردع روسيا، هذه الاتهامات التي لا نهاية لها من شأنها خلق ظروف ملائمة لتطبيق الإجراءات الرادعة، هكذا يعتقد هؤلاء الذين يلجؤون إلى مثل هذه الوسائل".

وتابع بوتين: "لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم يرون في روسيا تهديدا، لأنهم يرون أن روسيا تتحول إلى منافس لهم".

وشدد بوتين على أن هذا النهج "سياسة خاطئة جدا"، وقال: "ما يجب فعله ليس ردع أحد، بما في ذلك روسيا، وإنما إقامة التعاون البناء، وفي حال اتباع هذا الموقف ستكون الانعكاسات العامة على الاقتصاد العالمي إيجابية، وبعض شركائنا يبدؤون بتفهم هذا الأمر، ويتحدث المسؤولون في كثير من الدول على المستوى السياسي حول ضرورة إقامة علاقات طبيعية مع روسيا".

وقال بوتين، ردا على سؤال حول الوقت الذي ستنتهي فيه السياسيات المعادية لروسيا: "هذا الضغط لن يتوقف إلا بعد أن يدرك شركاؤنا أن الإجراءات التي يطبقونها غير فعالة ومضرة بالنسبة للجميع، في تلك الحالة سيضطرون إلى أخذ مصالح روسيا بعين الاعتبار".

وأشار إلى أن روسيا تحمي مصالحها بصورة ممنهجة و"دون اللجوء إلى الوقاحة أو الفظاظة"، بما في ذلك في مجالي الاقتصاد والأمن، وهي عازمة على مواصلة القيام بذلك، إلا أنه أضاف: "إننا مع ذلك نبحث دائما عن توافقات ونسعى إلى التوصل إليها".

المصدر: وكالات