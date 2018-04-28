موسكو: التطبيع بين بيونغ يانغ وسيئول وواشنطن يتطلب الصبر والوقت 

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف أن تقارب الكوريتين، وبيونغ يانغ وواشنطن سيتطلب الوقت، وأن التقدم في هذا الاتجاه رهن ترسيخ واشنطن وبيونغ يانغ نتائج قمة الكوريتين.

وأضاف في معرض حديثه عن آفاق تطبيع العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ: "لو تمكن زعيما كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والولايات المتحدة دونالد ترامب من ترسيخ نجاح قمة الكوريتين ووضع صيغة يقبلها الجانبان لنزع القلق المتبادل، سيحققان تقدما كبيرا في حل المشاكل القائمة في شبه الجزيرة الكورية".

وذكر الدبلوماسي الروسي، أن موسكو تؤكد مجددا استعدادها للمساعدة في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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وأشار إلى أهمية الاتفاقات التي نجمت عنها قمة الكوريتين أمس والهادفة إلى الحد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية وبينها، التزام الأطراف "بوقف الممارسات المعادية بالكامل".

وأضاف مورغولوف: "مما يحظى بأهمية خاصة، تأكيد الطرفين سعيهما لنزع السلاح بشكل تدريجي وإخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية، ومناشدتهما المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق هذا الهدف".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين