الإعلام الكوري الشمالي: القمة الكورية طريق إلى عصر جديد

أشادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية باللقاء التاريخي الذي عقد أمس بين زعيم الشمال كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، واعتبرت أنه قد فتح الطريق نحو عصر جديد.

وقالت الوكالة إن القمة "بداية الحركة نحو الوحدة الوطنية والسلام والازدهار".

وأشارت، إلى أنه جرى خلال اللقاء بين كيم جونغ أون، ومون جيه إن، تبادل مفتوح للآراء "حول قضايا مختلفة، بينها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وضمان السلام في المنطقة".

واعتبرت الوكالة، أن اللقاء التاريخي في المنطقة العازلة بين الكوريتين، تم "بفضل محبة زعيمنا الأعلى غير المحدودة لشعبه".

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ونشرت صحيفة "رودونغ سنمون" الناطقة باسم الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، مواد عن القمة على أول 4 صفحات أرفقتها بـ60 صورة لوقائع اللقاء بين الزعيمين الكوريين.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين