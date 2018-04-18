تلميذ يضرم النار بمدرسته ويحاول قتل معلمة

أعلن مصدر في مديرية التحقيق في جمهورية بشكيريا الروسية اليوم، أنه تم فتح قضية جنائية ضد تلميذ، بتهمة محاولة قتل شخصين أو أكثر في مدرسة بمدينة سترليتاماك بالجمهورية.

وقال: "ثبت للتحقيق، أن شكاوى متعددة قدمت سابقا إلى الهيئة المعنية بمنع جرائم القاصرين، تعلقت بالسلوك العدائي لها الفتى القاصر".

وتدل المعلومات الأولية المتوفرة، على أن أحد تلاميذ المدرسة رقم 1 في مدينة ستيرليتاماك في جمهورية بشكيريا وعمره 17 عاما، دخل إلى قاعة الكمبيوتر والمعلوماتية في المدرسة، وهاجم بالسكين زملاءه الموجودين في الفصل الدراسي وتمكن من جرح إحدى التلميذات في يدها وكذلك طعن المعلمة وأصابها بجروح عندما حاولت أن تدافع عن التلاميذ، وبعد ذلك صب مادة سائلة وأشعل النار في الصف.

وذكرت الأنباء، أن المساحة الإجمالية المشتعلة لم تزد على متر مربع واحد وقبضت الشرطة على الفتى الذي تسبب بجرح نفسه خلال الحادث.

وقال ممثل لجنة شؤون الأحداث في مدينة سترليتاماك في حديث لوكالة نوفوستي، إن الفتى ليس من أصحاب السوابق ولم يكن مسجلا لدى الهيئات الأمنية ذات الشأن.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين