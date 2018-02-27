مصرع 9 أشخاص في حادث مروري في روسيا (بالصور)

لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم جراء حادث مروري في جمهورية بشكيريا الروسية، حسب معطيات مديرية شرطة المرور المحلية.

وذكرت مصادر في هيئات الطوارئ المحلية أن الحادثة وقعت على الطريق السريع "أم 5 أورال"، حيث اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب، كان على متنها 12 راكبا على الأقل.

وكانت المعلومات الأولية تشير إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح. وفي وقت لاحق توفي عدة أشخاص في المستشفيات. ويشار إلى أن كافة الضحايا من ركاب الحافلة.

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ولا تزال أسباب الحادثة مجهولة، ويجري التحقيق لمعرفتها.

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المصدر: وكالات

أنطون زوييف