مصرع 9 أشخاص في حادث مروري في روسيا (بالصور)
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لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم جراء حادث مروري في جمهورية بشكيريا الروسية، حسب معطيات مديرية شرطة المرور المحلية.
وذكرت مصادر في هيئات الطوارئ المحلية أن الحادثة وقعت على الطريق السريع "أم 5 أورال"، حيث اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب، كان على متنها 12 راكبا على الأقل.
وكانت المعلومات الأولية تشير إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح. وفي وقت لاحق توفي عدة أشخاص في المستشفيات. ويشار إلى أن كافة الضحايا من ركاب الحافلة.
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ولا تزال أسباب الحادثة مجهولة، ويجري التحقيق لمعرفتها.
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المصدر: وكالات
أنطون زوييف
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