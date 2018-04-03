100 مليون مشاهد أسبوعيا لـ RT

أعلنت شركة Ipsos للأبحاث عن نتائج دراسة واسعة أجرتها على مدار العامين الماضيين على مشاهدي RT حول العالم، وكشفت عن ارتفاع المعدل الأسبوعي لمشاهدة القناة بأكثر من الثلث.

ويتابع قناة RT اليوم 100 مليون مشاهد أسبوعيا في أكثر من 47 دولة. حيث ذكرت Ipsos أن نسب المشاهدة الأسبوعية ارتفعت في 38 من الدول التي جرت عليها الدراسات عام 2015، بمعدل 36%، من 70 مليون إلى 95 مليون مشاهد أسبوعيا. وفي الدراسات الجديدة أضيفت 9 دول جديدة، ليرتفع معدل المشاهدة إلى النسبة الحالية.

كما ارتفعت المشاهدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30% من 8 إلى 11 مليون مشاهد أسبوعيا، ما جعل RT تنضم إلى القنوات الخمس الإخبارية الأعلى مشاهدة، والمختصة بالشأن الدولي. أما في أوروبا فقد بلغت نسبة المشاهدة الأسبوعية 43 مليون مشاهد في 15 دولة.

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وعلقت رئيسة تحرير RT، مارغاريتا سيمونيان على هذه النتائج بالقول: "يعود الفضل في ذلك لمتابعينا الأعزاء ومن بينهم وزارة العدل الأمريكية التي وضعتنا في تصنيف العملاء الأجانب، والحكومة البريطانية، وكذلك كافة المؤسسات الغربية، والتي أسهمت مجهوداتها في دفع مزيد من المشاهدين للبحث عن الجانب الآخر من الحقيقة، والاستماع إلى صوت RT".

وقد ارتفعت نسبة المشاهدة على نحو ملحوظ في دول أمريكا اللاتينية، حيث تضاعفت المشاهدة الأسبوعية هناك ثلاث مرات لتصل إلى 18 مليون مشاهد، وكان النصيب الأكبر للمكسيك التي تضاعفت فيها نسبة المشاهدة 4 مرات ونصف في العامين الماضيين.

كما تبلغ المشاهدة الأسبوعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 11 مليونا، ويتصدر هذه القائمة العراق، الذي تبلغ فيه المشاهدة 2.2 مليون أسبوعيا.

وصرح علي عون، مدير شركة Ipsos لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي قامت بأوسع دراسة لمشاهدي RT حول العالم بأن "الارتفاع الملحوظ لمعدلات مشاهدة RT إنما يعود إلى رغبة المشاهد حول العالم في البحث عن رؤية مختلفة للأحداث الدولية".

المصدر: RT

محمد صالح