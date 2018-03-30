RT تتجاوز عقبة أمريكية جديدة وتواصل البث في واشنطن

نجحت شبكة RT في مواصلة بثها في واشنطن بعد الانتقال لمزود خدمة بث جديد، إثر قيام مزود الخدمة السابق بحذف الشبكة الروسية من لائحة البث بسبب الوصم القسري للقناة بصفة "العميل الأجنبي".

وقالت رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان في تغريدة على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "بث القناة في العاصمة الأمريكية سيستمر لكن عبر مخدم جديد".

RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах. https://t.co/pV7Y4Frh4R — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 29, 2018

وتجاوزت RT بذلك مرحلة الخطر، حيث كان من المفترض أن يتوقف بث القناة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.

وانتقدت رئيسة تحرير RT حذف القناة من قائمة البث، وأضافت أن "المخدم الذي يبث في واشنطن، حذف RT من شبكة بثه بسبب تصنيفها عميلا أجنبيا"،

Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания.



Из-за нашего статуса ‘иноагента’, да.



Как говаривал экс-спикер Госдепа, «добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии.» — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 29, 2018

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد عزت هذا الإجراء لتوقف مزودي الخدمة وهما "WNVT" و"WNVC" عن البث، وادعت أن توقف البث جاء لقرار بيع المزودين ترددات بثهما.

ورغم أن مزاد بيع الترددات سيجري في غضون عام، إلا أن توقف بث المحطات يجب أن يتوقف الآن، حسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ".

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من جهتها، اعتبرت سيمونيان توضيحات "بلومبرغ" غير صحيحة، وقالت لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "مهما كتبت بلومبرغ، ومهما قالت المصادر لها، نحن نعلم أن ذلك حصل بسبب الوصم القسري بصفة العميل الأجنبي".

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد أجبرت RT عام 2017 على تسجيل نفسها "كعميل أجنبي"، ووصفت رئيسة تحرير شبكة RT حينها مطالب الجانب الأمريكي، بأنها غير شرعية.

وتخلق صفة العميل الأجنبي للشبكة الإعلامية الروسية كمّا لا يحصى من المشاكل والعراقيل، فالتسجيل يعني الإفصاح عن جميع بيانات موظفيها في الولايات المتحدة بما فيها أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم، ما يعد خرقا صريحا للقانون الروسي الضابط لحرمة البيانات الشخصية، وحرية العمل الصحفي.

المصدر: RT + وكالات

فريد غايرلي