موسكو تدين بشدة الضربات العشوائية من الأراضي اليمنية على السعودية

دانت وزارة الخارجية الروسية القصف الصاروخي العشوائي من اليمن الذي تعرضت له العاصمة السعودية الرياض وعدد من المدن الأخرى، وطال مناطق سكنية ومدنيين.

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ولفت بيان للخارجية الروسية إلى أن ممثلي الحوثيين في صنعاء أعلنوا أن قصف الأراضي السعودية، نُفذ ردا على الغارات الجوية الكثيفة على اليمن من قبل التحالف العربي التي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وتدمير مواقع حيوية في البنية التحتية.

وذكر البيان الروسي أنه بالعلاقة مع ذلك "نؤكد موقفنا المبدئي المنحاز إلى الوقف العاجل للمواجهات المسلحة في اليمن، وامتناع أطراف النزاع عن منطق (العين بالعين)، ومحاولات حل التناقضات الموجودة بالوسائل العسكرية، كما يجب أن يوضع حد للمعاناة الإنسانية للمدنيين حيثما كانوا".

الخارجية الروسي قالت في هذا السياق أيضا: "ندعو من جديد الأطراف المتحاربة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى رؤية موحدة للترتيبات اللاحقة في هذا البلد على أساس الحوار الوطني الموسع، والأخذ المتبادل في الاعتبار مصالح القوى السياسية الرئيسة، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المجتمع الدولي".

المصدر: وكالات

محمد الطاهر