التحالف العربي يعترض 7 صواريخ باليستية أطلقت من اليمن ويتهم إيران بالوقوف وراءها

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي إن "ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحد باتجاه خميس مشيط، وواحد باتجاه نجران، واثنان باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأكد المتحدث أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ وتدميرها، مضيفا أن اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية مقتل مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية.

ووصف المالكي هذا العمل بـ "العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران" مجددا اتهامه لطهران بالتورط في دعم "الجماعة الحوثية المسلّحة" بقدرات نوعية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي أن ذلك "تحدي واضح وصريح وخرق للقرار الأممي (2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أن "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفة للقانون الدولي الإنساني" مؤكدا أن "ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرا".

ويأتي إطلاق الصواريخ الباليستية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق عملية التحالف العربي العسكرية في اليمن.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

المصدر: واس

نادر همامي