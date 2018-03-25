طوربيد "الحوت" الروسي قادر على إغراق حاملة طائرات

أكد مسؤول روسي أن الطوربيد الروسي الجبار من نوع "الحوت" ("كيت" بالروسية) بعيار 650 مليمترا، قادر على إغراق حاملة طائرات.

وقال رئيس قسم التخطيط البعيد الأجل بشركة "هيدرو بريبور" الروسية، غليب تيخونوف"، لقناة "زفيزدا" التلفزيونية، اليوم الأحد، إن الطوربيد "كيت" لا نظير له في العالم، موضحا أن الدول الغربية لا تملك طوربيدات يتجاوز عيارها 533 مليمترا.

وبحسب المسؤول فإن الحديث يدور عن سلاح فريد من نوعه من حيث سرعته ومداه وقدرته، مشيرا إلى أن مجموعة واحدة منه تضم ثلاثة طوربيدات وجهاز رصد صوتي مائي.

يذكر أن الطوربيدات البعيدة المدى من طراز "65-76 أ" والمعروفة أيضا باسم "كيت" دخلت الخدمة في قوات البحرية الروسية مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهي نسخة من طوربيد "65-76"، مطورة من أجل إطلاقها من على متن الغواصات النووية الروسية من الجيل الثالث.

ويتجاوز طول طوربيد "كيت" 11 مترا، وبمقدوره قطع مسافة تزيد عن 1850 كلم، ما يزيد بمرتين عن المسافة التي يقطعها طوربيد "مارك-48" الأمريكي من الطبقة ذاتها.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف