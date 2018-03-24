بالفيديو.. غرودينين يفي بوعده ويحلق شاربيه!

التزم المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الروسية من الحزب الشيوعي، بافيل غرودينين، بوعده للصحفي، يوري دود، وحلق شنبيه بعد الإعلان عن النتائج الرسمية للسباق الانتخابي.

وراهن غرودينين في أوائل فبراير الماضي دود، على أنه سيحلق شاربيه في حال حصوله على أقل من 15 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 18 مارس وفاز فيها بتقدم كبير الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين (76.69 بالمئة)، فيما وعد دود بأنه سيحلق رأسه حال تحقيق السياسي الشيوعي نسبة 15 بالمئة أو أكثر.

وحصد غروديين، حسب النتائج النهائية لفرز الأصوات، التي أعلنتها اللجنة المركزية الانتخابية، على دعم 11.77 بالمئة من المشاركين في الاقتراع.

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ونشر المرشح الخاسر اليوم السبت شريط فيديو في موقع "يوتيوب" اعترف فيه بهزيمته في الرهان مع الصحفي الروسي وقال فيه: "إنني كشخص نزيه يجب علي حلق شاربيّ!".

وأكد مدير المكتب الإعلامي لغرودينين، ألكسندر يوشينكو، صحة الشريط المصور.

وفي تعليق ملحق بالفيديو، الذي نشر على صفحة الناشط والصحفي الروسي مكسيم شيفتشينكو، جاء أن إيفاء غرودينين بوعده "لا يعني الاعتراف السياسي بنتائج الانتخابات".

وفي تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا اعتبر المرشح عن الحزب الشيوعي انتخابات الرئاسة الماضية غير نزيهة، وقال: "بعد أن نقوم بفرز الأصوات نهائيا، سنتخذ قرارات محددة".

المصدر: وكالات + يوتيوب

رفعت سليمان