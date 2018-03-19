هل يفي غرودينين بوعده ويحلق شاربه؟

تساءل الكثيرون حول ما إذا كان مرشح الرئاسة الروسي الخاسر في الانتخابات بافل غرودينين سيفي بوعده للصحفي الروسي يوري دود، ويحلق شنبه في حال خسارته الانتخابات الرئاسية الروسية؟

ونشر الصحفي الروسي عبر حسابه في موقع "تويتر" صورة لآلة حلاقة من حقبة الاتحاد السوفيتي الذي قاده الحزب الشيوعي الروسي وترشح غرودينين باسمه.

وراهن غرودينين في أوائل فبراير الماضي الصحفي دود، على أنه سيحلق شاربه في حال حقق نسبة تقل عن 15 % من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها روسيا يوم أمس ولم يحقق فيها غرودينين نسبة الأصوات التي راهن عليها، لحلق شنبه!

غرودينين، وفي رد على الصحفي المراهن، جدد استعداده لحلق شنبه، شريطة أن يثبت له دود نزاهة الانتخابات الرئاسية التي خاضها، ولم يحصل فيها على نسبة الأصوات التي راهن عليها، باعتبار أنها لو كانت نزيهة، لفاز بالنسبة المنشودة بلا منازع!

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية صباح الاثنين فوز فلاديمير بوتين بعد فرز 99.84% من أوراق الاقتراع، فيما حلّ غرودينين مرشح الحزب الشيوعي ثانيا بنسبة 11.80%، الأمر الذي جعله يخسر رهانه مع الصحفي دود.

وأثارت الصورة التي نشرها الصحفي الروسي ردود فعل كثيرة في الوسط الروسي، حيث تساءل الكثيرون عما إذا كان غرودينين سيفي بوعده ويحلق شنبه بآلة الحلاقة التي عرضها عليه دود.

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وحين سأل أحد الصحفيين المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي حلق شاربه هو الآخر قبل بضع سنوات بعد خسارته رهانا مماثلا، عمّا إذا كان بإمكانه إسداء النصيحة لغرودينين بهذا الشأن، قال: "لا أستطيع إعطاء مثل هذه النصائح، فهذا أمر شخصي يتعلق به، ولا أعتقد أن لدي الحق في ذلك".

وأشار بيسكوف إلى أن المنتصر في الرهان هو فقط من يحق له المطالبة بالوفاء بشروطه، لافتا إلى أنه عندما خسر رهانه أزال شاربه "بسهوله"!

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان