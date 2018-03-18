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لجنة الانتخابات المركزية: بوتين يتصدر بـ75.6% من الأصوات بعد فرز 60%

غرودينين: الانتخابات لم تكن نزيهة

أخبار روسيا

غرودينين: الانتخابات لم تكن نزيهة
Sputnik ALEXEI FILIPPOV
زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف (اليمين) مع مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية بافيل غرودينين
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اعتبر المرشح الرئاسي عن الحزب الشيوعي بافيل غرودينين الانتخابات الرئاسية التي جرت في روسيا اليوم الأحد، غير نزيهة.

وقال غرودينين في مؤتمر صحفي داخل المقر الانتخابي لحملته إنه "من الواضح أن فرز الأصوات والعملية الانتخابية بشكل عام كانت غير نزيهة، وبعد أن نقوم بفرز الأصوات نهائيا، سنتخذ قرارات محددة".

من جانبه، اعتبر زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف أداء مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة ناجحا بالنسبة إلى الحزب.

وقال زيوغانوف في المؤتمر الصحفي: "أود أن أشكر بافيل غرودينينن.. أداؤه كان رائعا، وبإمكان أي سياسي أن يحسده".

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هذا، وتبين النتائج الأولية للانتخابات الروسية فوزا كاسحا للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين بالانتخابات. وتشير نتائج فرز 40 بالمئة من الأصوات إلى حصول بوتين على 74.22 بالمئة من الأصوات.

وحل مرشح الحزب الشيوعي الروسي بافيل غرودينين في المرتبة الثانية بحصوله على 14.03 بالمئة من الأصوات، حسب النتائج الأولية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية في تاريخ الحزب الشيوعي التي يرشح فيها الحزب شخصا آخر، غير زعيم الحزب غينادي زيوغانوف، للرئاسة الروسية. وهي الأولى التي يرشح فيها شخص غير عضو في الحزب.

سورايكين: نتيجتي كانت ستبلغ ما بين 15 و20 بالمئة

بدوره، صرح المرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، الذي حصل على أقل من 1 بالمئة في الانتخابات، حسب النتائج الأولية، بأن نتيجته "الحقيقية" كانت ستبلغ ما بين 15 و20 بالمئة من الأصوات.

وقال سورايكين: "من الصعب التكهن، كم ستعطيني منظومتنا الانتخابية الفريدة، ولا أستبعد أنه سيكون أقل من 1 بالمئة. وأعتقد بأن الناخبين سيشككون في هذه النتيجة".

وحذر سورايكين لجنة الانتخابات المركزية، من أنه سيقدم شكاوى بشأن كل المراكز التي سيحصل فيها على الصفر بالمئة، متوعدا بمحاسبة "من يزورون نتائج الانتخابات".

المصدر: وكالات

أنطون زوييف

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