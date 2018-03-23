لافروف: استفزازات لندن تدفع العلاقات مع موسكو نحو طريق مسدود

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن كل ما تقوم به لندن في قضية الضابط السابق سيرغي سكريبال، يبدو وكأنه استفزاز، وأن تصرفاتها تدفع بشكل متزايد العلاقات مع موسكو لطريق مسدود.

إقرأ المزيد

وكشف لافروف للصحفيين اليوم الجمعة، عن أن موسكو لم تتسلم حتى الأن أي دليل من بريطانيا يثبت اتهاماتها بتسميم العقيد السابق سيرغي سكريبال العميل لأجهزتها الاستخباراتية.

وقال الوزير الروسي " ما زلنا لا نرى الحقائق. وإن غياب هذا يشير إلى أن الأمر كله استفزاز، وإن التحقيق لم ينته بعد".

ووفقا للافروف:"يحاولون في لندن بشكل محموم إجبار الحلفاء على اتخاذ خطوات تصادمية".

وأضاف الوزير لافروف قائلا: "إن الهجوم الراهن يهدف إلى تعميق الأزمة مع الاتحاد الروسي".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس