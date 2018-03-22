زعماء الاتحاد الأوروبي: روسيا مسؤولة "على الأرجح" عن تسميم سكريبال

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي يجمعون على أن روسيا تتحمل على الأرجح المسؤولية عن تسميم العميل السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال.

وقال توسك، في تصريح أدلى به اليوم الخميس خلال أعمال القمة الأوروبية في بروكسل، التي تطرقت في مناقشاتها إلى قضية سكريبال: "إن المجلس الأوروبي موافق مع بريطانيا على أنه من الأرجح جدا أن روسيا تتحمل المسؤولية عن الهجوم في سالزبوري".

وأضاف توسك أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي أجمعوا على أنه "ليس هناك أي توضيح آخر ذي مصداقية".

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 марта 2018 г.

من الجدير بالذكر أن المجلس الأوروبي يمثل أحد أهم أجهزة الاتحاد الأوروبي ويضم زعماء دول المنطقة.

يذكر أن سيرغي سكريبال، العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية الذي أدين في روسيا بتهمة الخيانة العظمى، وابنته يوليا، تعرضا يوم 4 مارس، وفقا للجانب البريطاني، لتأثير مادة مشلة للأعصاب.

وتم العثور عليهما مغمى عليهما قرب بيتهما في مدينة سالزبوري (جنوب غرب بريطانيا) حيث كان يقيم بعد منح لندن اللجوء السياسي له، إثر الإفراج عنه في روسيا في إطار عملية تبادل جواسيس بين روسيا والولايات المتحدة في العام 2010.

وأعلنت بريطانيا لاحقا أن المادة السامة من نوع "نوفيتشوك" تم تطويرها في روسيا، متهمة موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال سيرغي ويوليا سكريبال، فيما نفت الحكومة الروسية قطعا الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى عدم وجود برامج خاصة بتطوير المادة المذكورة لا في الاتحاد السوفيتي السابق ولا في روسيا.

وقامت بريطانيا بطرد 23 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، دون تقديم أي دلائل تدعم اتهاماتها، كما أنها أعلنت عن اتخاذ إجراءات أخرى معادية لروسيا، الخطوة التي ردت موسكو عليها بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وإصدار أوامر بإغلاق القنصلية العامة البريطانية في سان بطرسبورغ ووقف نشاطات مؤسسة "المجلس البريطاني" الثقافية الحكومية في روسيا.

وفتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم 21 مارس، تحقيقا في القضية، وبدأت بتحليل المادة، التي تسمم بها سكريبال وابنته.

المصدر: تويتر + وكالات

رفعت سليمان