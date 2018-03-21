في روسيا.. مات الجنرال قاصف البرلمان

رحل وزير الداخلية الروسي الأسبق فيكتور يرين عن عمر ناهز 74 عاما بعد أن كان مثالا يحتذى في خدمة القانون والشعب، بشهادة وزارة الداخلية الروسية التي نعته اليوم.

فيكتور يرين شغل منصب وزير داخلية روسيا في الفترة من يناير 1992 ويونيو 1995.

ونال الشهرة في هذا المنصب بعد مشاركته في اقتحام البرلمان الروسي في أكتوبر عام 1993، حيث وقف في تلك الفترة مع رئيس روسيا آنذاك بوريس يلتسين في خلافه مع البرلمان ونائب الرئيس الكسندر روتسكوي.

وقام يرين بنشر قوات الأمن الداخلي في موسكو وأوعز بقصف مبنى البرلمان وسط العاصمة ونجم عن ذلك مقتل ما لا يقل عن 158 شخصا.

وقبيل ذلك بفترة قصيرة نال يرين رتبة "جنرال الجيش" وبعد الأحداث الدامية نال لقب "بطل روسيا".

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وفي صيف 1995 استقال يرين من منصبه بعد العمل الإرهابي في بودينوفسك.

وبعد تقاعده، عمل على مدى 5 سنوات في منصب نائب مدير الاستخبارات الخارجية الروسية وأشرف على العمل المشترك بين روسيا وبولندا في مجال مكافحة المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين