احتراق منزل يلتسين  في الأورال

اشتعلت النيران في البيت الذي شهد ولادة أول رئيس لروسيا الحديثة، بوريس يلتسين. ويقع المنزل في قرية بسمانوفسكو بمقاطعة سفيردلوفسك.

وذكر موقع Ura.ru، أن الحريق شب يوم 26 يناير، أي قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الـ87 لولادة بوريس يلتسين التي يحتفل بها في 1 فبراير.

ويعتقد أن الحريق اندلع بسبب عطل الموقد الموجود في المنزل.

وقال الموقع، إن أصحاب الدار سافروا إلى تيومين وطلبوا من جارهم مراقبة البيت خلال غيابهم.

وقام الجار بإشعال النار في الموقد كيلا تتجمد المياه في أنابيب التدفئة وغادر المكان وعند عودته لاحظ وجود الدخان فقام باستدعاء رجال الإطفاء على الفور ولكن النيران التهمت المبنى قبل وصولهم.

وتقع الحرائق بشكل دوري في الريف الروسي في الشتاء بسبب عدم وجود تدفئة مركزية والاعتماد على المدافئ القديمة في البيوت.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين