جيرينوفسكي: لا توجد ديمقراطية في روسيا

أعلن المرشح للرئاسة الروسية عن الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي عن عدم رضاه عن نتائج الانتخابات.

وقال جيرينوفسكي في مؤتمر صحفي له في أعقاب إعلان لجنة الانتخابات المركزية النتائج الأولية للانتخابات، إن "الظروف كانت غير متساوية ولم تكن هناك مناظرة والفضائح كانت كلها مفتعلة، وحدثت بنتيجة استفزازات للفت الانتباه".

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واتهم جيرينوفسكي لجنة الانتخابات المركزية بأنها كانت تعمل لصالح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن "مثل هذه النتائج لا يمكن أن ترضي أحدا. وبماذا نفرح إذا كانت النتائج معلنة قبل سنة؟ ويمكن القول أيضا إن مرشحا عن السلطة سيفوز في عام 2024 بما بين 60 و70 بالمئة. ولا توجد هناك ديمقراطية كما لا توجد انتخابات حرة، مثلما كانت في عهد القيصر وفي عهد الشيوعيين. هكذا هي بلادنا".

هذا، وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الروسية فوزا كاسحا للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين في الانتخابات. وتشير نتائج فرز 50 بالمئة من الأصوات إلى حصول بوتين على 75 بالمئة من الأصوات.

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وحل فلاديمير جيرينوفسكي في المرتبة الثالثة بحصوله على 6.34 بالمئة من الأصوات، حسب النتائج الأولية.

المصدر: إنترفاكس

أنطون زوييف