الانتخابات الرئاسية الروسية المبكرة تنطلق في عدة دول عربية

فتحت عدة سفارات روسية في الدول العربية أبوابها أمام المواطنين الروس، الراغبين في إدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية المبكرة.

وقد أعلنت سفارة روسيا في دمشق أنها افتتحت صباح اليوم مركز اقتراع للمواطنين الروس المقيمين في سوريا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رئيس اللجنة الانتخابية الروسية، الوزير المفوض في السفارة الروسية بدمشق، إلبروس كوتراشيف قوله: "في انتخابات اليوم، نتوقع أن يكون الإقبال مرتفعا من قبل مواطنينا. المواطنون لا يسجلون أنفسهم في قوائم الناخبين، خاصة في ظل الشروط التي تفرضها الأزمة. نحن لا نضع قوائم ونجري التصويت وفقا للواقع.. أي فقط من سيأتي ومن سيصوت في إطار القانون الروسي".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بسبب ارتفاع مستوى الخطر مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين الراحة إلى أقصى حد ممكن للمواطنين القادمين للتصويت.

ولفت كوتراشيف إلى أن الوضع الأمني في مركز الاقتراع بالسفارة الروسية في دمشق لا يزال متوترا، وذلك بسبب أن خط مواجهة حيث تجري الأعمال القتالية بشكل نشط يقع على بعد 4 كم من سفارة الاتحاد الروسي في سوريا.

وأكد أن مئات الأشخاص شاركوا في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في مدينة اللاذقية ومحافظة حمص.

إقرأ المزيد

الانتخابات الرئاسية الروسية تنطلق في العاصمة القطرية

وعلى صعيد آخر، فتحت السفارة الروسية لدى العاصمة القطرية الدوحة، أبوابها أمام الناخبين الروس ليدلوا بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأوضحت السفارة الروسية، أن حوالي 2.5 ألف مواطني روسي، يقطنون بشكل دائم في قطر، تم إخطارهم مسبقا بشأن التصويت، من خلال الموقع الإلكتروني ومجلس الجالية الروسية ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى التواصل شفويا.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى المواطنين الروس، المقيمين بشكل دائم في قطر، يشارك في التصويت أيضا، المواطنون الروس، الموجودون في قطر عبورا أو زيارة.

المواطنون الروس في الكويت يختارون الرئيس الروسي من خلال انتخابات المبكرة

وفي الكويت، فتحت السفارة الروسية أبوابها أمام الناخبين الروس، الذين بدأوا منذ الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بالتوافد فعليا، على الرغم من العواصف الرملية والرعدية، التي تتزايد قوتها تدريجيا.

ووفقا للسفير الروسي لدى الكويت، ألكسي سولوماتين، "تجاوز عدد الذين صوتو، حتى وقت الظهيرة، مؤشر انتخابات مجلس الدوما (لعام 2016)، وهذا أمر جيد، لأن اليوم مازال في أوله، يستمر الناس في القدوم".

ومن المقرر أن يتنافس في الانتخابات التي ستقام يوم 18 مارس 8 مرشحين، وهم سيرغي بابورين مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"، وبافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديمير جيرينوفسكيمرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي، ومكسيم سورايكينمرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكيمرشح عن حزب "يابلوكو" (التفاحة).

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان