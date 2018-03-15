بوتين يوجه دعوة إلى الناخبين الروس للمشاركة في انتخابات الرئاسة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المواطنين إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة التي ستجري يوم 18 مارس، حتى يؤخذ في عين الاعتبار، رأي كل منهم في تحديد مسار التطور المستقبلي للبلاد.

وقال بوتين في هذا الصدد: "لمن التصويت، وكيف تفعيل الحق في الاختيار الحر، هذا قرار شخصي لكل شخص. لكن في حال تهرب المرء من مثل هذا القرار، فسيتم اتخاذ هذا الخيار الرئيسي الحاسم دون الأخذ في عين الاعتبار لرأيه".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه وفقا للدستور الروسي، فإن "الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة"، مشددا أن "في هذه الكلمات وفي هذه الصيغة القانونية معنى عظيما".

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وأكد بوتين أن "الطريق الذي ستسلكه روسيا ومستقبلها ومستقبل أبنائنا يعتمد على إرادة الشعب، وإرادة كل مواطن روسي.. نحن في روسيا نقرر دائما مصيرنا بأنفسنا، تصرفنا بالطريقة التي أملاها علينا ضميرنا، وفهمنا للحقيقة والعدالة وحبنا للوطن". وقال "هذا في شخصيتنا الوطنية، التي يعرفها العالم بأسره".

وأضاف بوتين: "متأكد من أن كل واحد منا يفكر ويقلق بشأن مصير بلده الأم.. لذلك أناشدكم بطلب للحضور إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد.. استفد من حقك في اختيار المستقبل لروسيا الحبيبة العظيمة"!

المصدر: تاس

إياد قاسم