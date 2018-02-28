بوتين: يجب احترام حقوق الروس في التعبير ضمن سيادة القانون

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يتعين تنفيذ أي فعالية أو نشاط، خلال فترة الانتخابات، ضمن إطار القوانين السارية ، وضمان حقوق الروس وحريتهم بالتعبير ضمن سيادة القانون.

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وقال بوتين أمام المجلس الأعلى لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء: "يجب على أي شخص يقوم بأي فعاليات أو نشاطات، أن ينطلق من حقيقة أنه من الضروري التصرف حصرا في إطار القانون، وهذا ينطبق على رجالات ووكالات إنفاذ القانون وكذلك على منظمي الفعاليات والنشاطات، ويجب على الجميع أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار. لذلك، أحثكم على التأكد من أن كل ما هو بين أيديكم يستخدم ضمن إطار القوانين والتشريعات الحالية، وأن من شأنه أن يضمن سيادة النظام واحترام القانون في البلاد ".

واعتبر أن البلاد مقبلة على "حدث سياسي داخلي هام للغاية" يتمثل بالانتخابات الرئاسية. وقال " إن لكل مواطن رأيه الخاص حول ما يجب عليه القيام به خلال فترة ما قبل الانتخابات، وكيفية التعبير عن رأيه الخاص، وإن جميع وسائل التعبير عن هذا الرأي التي ينص عليها القانون يجب أن يكفلها القانون وسلوك وأنشطة مؤسسات تطبيق القانون".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس





