ممثلون عن 30 دولة سيراقبون الانتخابات الرئاسة في روسيا

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن حوالي 30 دولة قد تقدمت إلى المنظمة بطلب المشاركة في مراقبة عملية التصويت خلال انتخابات الرئاسة الروسية المقبلة.

وأكدت رئيسة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة إينغيبيورغ غيسلادوتير في تصريح صحفي وجود تعامل جيد مع السلطات الروسية فيما يخص الانتخابات المقبلة، وأعربت عن ارتياح المنظمة من سير الحوار في هذا الشأن.

وأضافت أن المنظمة الأوروبية بحاجة إلى نحو 500 مراقب في الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب مساحة الاتحاد الروسي الكبيرة.

وستجرى انتخابات الرئاسة في روسيا يوم الـ18 من مارس/آذار القادم.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين