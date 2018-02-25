الكشف عن مواصفات حاملة الطائرات الروسية المنتظرة

تقوم روسيا في الوقت الراهن ، بتصميم حاملة طائرات جديدة للقوات البحرية الروسية.

وقالت قناة " زفيزدا" التلفزيونية، إن المعلومات المتوفرة تفيد بأن طول السفينة الحربية الجديدة سيبلغ 330 مترا وعرضها 40 مترا وستكون قادرة على حمل حوالي 90 طائرة ومروحية حربية واستقبال طائرات المراقبة الرادارية بعيدة المدى.

وسيتكوّن نظام الإقلاع في الحاملة الجديدة، من منصة إطلاق وأجهزة تسريع وأما مساحة مسطح الطيران فستكون ضعف ما هي عليه في " الأدميرال كوزنيتسوف" حاملة الطائرات الوحيدة في الأسطول الروسي.

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وتشارك في عملية التصميم عدة مؤسسات مختصة من بينها مركز كريلوف الحكومي للدراسات والبحوث ويتوقع إنجاز العمل في 2025.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين







