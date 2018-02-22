الأمن الروسي يلقي القبض على شخص خطط لتنفيذ هجمات في بطرسبورغ

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحد مواطني جمهوريات آسيا الوسطى، كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في سان بطرسبورغ.

وقال مصدر في المخابرات الروسية اليوم، إن المعتقل خطط لتنفيذ أعمال إرهابية "ضد أهداف البنية التحتية للنقل وفي أماكن تجمع المواطنين بالمدينة".

هذا ولم يتم تحديد هوية الموقوف، وإن كانت له علاقة بأية جماعات إرهابية وذلك "حرصا على سرية التحقيق الذي لا يزال مستمرا".

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين