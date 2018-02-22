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استطلاع للرأي: أكثر من 66% من الروس سيصوتون لصالح بوتين

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استطلاع للرأي: أكثر من 66% من الروس سيصوتون لصالح بوتين
Sputnik Алексей Никольский
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كشف آخر استطلاع لآراء الناخبين الروس، أن الغالبية منهم وتبلغ 66.5% سيقترعون لصالح المرشح المستقل، فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 مارس/آذار المقبل.

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وحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز "الرأي العام" الذي يعتبر منظمة روسية غير ربحية للبحوث الاجتماعية، حلّ مرشح الحزب الشيوعي بافل غرودنين ثانيا بفارق كبير عن بوتين، ومعه زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي، بحصول كل منهما على نسبة 6% من نوايا التصويت.
ونفذت هذا الاستطلاع شركة "ليك إنفوم" في إطار مؤسسة الرأي العام (فوم-أوم) في الفترة من 16إلى 18 فبراير/شباط الجاري.

وتم توجيه سؤال واحد للمشاركين في الاستطلاع : "إذا شاركت في الانتخابات الرئاسية، فمن المرشح الذي ستمنحه صوتك؟".

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وجاءت الإجابات على النحو التالي : 66.5% من سيعطون أصواتهم للمرشح المستقل فلاديمير بوتين، فيما سيمنح  6.3%  لـغرودينين، و6.0% لـجيرينوفسكي،  أما المقدمة التلفزيونية، كسينيا سوبتشاك، المرشحة من قبل حزب "المبادرة المدنية" فنالت 0.7% من أصوات المستطلعين، وحصل غريغوري يافلينسكي (حزب يابلوكو) على 0.6% من الأصوات، فيما قال 0.4% إنهم سيمنحون أصواتهم لصالح سيرغي بابورين المرشح عن حزب "الاتحاد الوطني الروسي"، وقال 0.2% إنهم سيقترعون للمرشح مكسيم سورايكين (شيوعيو روسيا) - ونفس العدد من المستطلعين يرغبون في التصويت لبوريس تيتوف (حزب النمو).

بينما 11.3% من المستطلعين وجدوا صعوبة في الإجابة عن اسم المرشح الذي سيختارونه ، وأفاد 7.0% من المستطلعين بأنهم لن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.

و"فومنيبوس" هو استطلاع أسبوعي يمسح آراء المواطنين الروس الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

 وشمل هذا الاستطلاع 3 آلاف مواطن من 207 بلدة ومدينة ومركز سكني في روسيا، موزعين على 73 إقليما وجمهورية في روسيا، وذلك عن طريق المقابلة في مكان إقامة المستطلع رأيه.

ولا تتجاوز نسبة الخطأ الإحصائي في هذا المسح أكثر من 10%.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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