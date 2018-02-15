موسكو: لدينا أدلة على تدخلات دول غربية في حملتنا الانتخابية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تمتلك أدلة على تدخلات دول غربية في حملة الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس: "خلافا لاتهامات لا أساس لها ومواد عن الهاكرز الروس الذين لا حدود لقدراتهم، وتأثير روسي على نتائج الانتخابات في دول أخرى، لدينا معلومات عن وقائع محددة بشأن التدخلات الهدامة لعدد من الدول الغربية في شؤوننا الداخلية في سياق حملة الانتخابات الرئاسية".

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وشددت زاخاروفا على أن "مثل هذا النشاط يجب إيقافه، وفي حال لم ينته سنضطر لاتخاذ إجراءات شديدة ردا عليه، بما في ذلك ردود فعل علنية".

وذكرت المتحدثة أيضا أن روسيا توجهت إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بطلب ضمان أمن المواطنين الروس الموجودين في أوكرانيا أثناء التصويت في انتخابات الرئاسة داخل مراكز الاقتراع في المدن الأوكرانية.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف