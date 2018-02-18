إيران تدين الهجوم المسلح في داغستان الروسية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم المسلح، الذي وقع قرب كنيسة في جمهورية داغستان الروسية، معربة عن مواساتها لأسر الضحايا.

وأسفر الهجوم، الذي استهدف مسلح من خلاله حشدا من المصلين أثناء خروجهم من كنيسة في مدينة كيزليار في داغستان، عن مقتل خمسة أشخاص (جميعهم نساء) وإصابة 4 آخرين، بينهم عناصر من الشرطة.

هذا وتمكنت الشرطة من تصفية المهاجم بعد أن حاول الفرار من موقع الهجوم، وأكدت أنه داغستاني (يبلغ من العمر 23 عاما).

وتقع كيزليار على بعد 170 كم من محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان، ويقطنها أكثر من 10 قوميات مختلفة، 40% منهم من الروس الأرثوذوكس.

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المصدر: RT + تاس

علي جعفر