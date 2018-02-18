قتلى وجرحى بإطلاق نار على حشد في جمهورية داغستان الروسية

قتل 5 أشخاص بإطلاق نار على حشد من المحتفلين بعيد "الماسلينتسا" في مدينة كيزليار بجمهورية داغستان الروسية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن تمكنت من تصفية منفذ الهجوم.

وأفاد بيان للشرطة المحلية بأن "جميع القتلى من النساء"..."وأن من بين الجرحى 3 من عناصر الحرس الوطني الروسي".

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وأكدت الشرطة أن الهجوم نفذه شخصان (رجل وزوجته)، وذكرت أن الزوجة هربت قبل بدء زوجها بإطلاق النار على الحشد مستخدما بندقية صيد في العملية، وأعلنت القوات الأمنية إلقاء القبض عليها.

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وأعلن لاحقا عن وفاة أحد المصابين بالحادث.

من جهته، أكد رسول تيميربيكوف نائب القائم بأعمال رئيس داغستان، فتح قضية جنائية في تهمتين، وقال: "تتعلق التهمتان بالقتل وتعريض حياة موظفي إنفاذ القانون للخطر".

وأضاف أن "المسلح من سكان مدينة كيزليار، وهو من مواليد 1995".

المصدر: وكالات