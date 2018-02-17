روسيا تطرد 40 ألف أجنبي مخالف العام الماضي
Sputnik
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أعلنت إدارة الهجرة الروسية أن أجهزتها ضبطت ورحّلت العام الماضي أربعين ألف مخالف أجنبي انتهت إقاماتهم أو أخلّوا بتشريعات روسية تقتضي ترحيل مقترفيها من الأجانب.
وذكرت الهيئة القضائية الفدرالية الروسية المعنية بالنظر في قرارات الترحيل، أن عدد الذين تم تسفيرهم العام الماضي والذي بلغ 35 ألفا، زاد عن مثله للعام 2016 بواقع خمسة آلاف.
وأشارت إلى أن الرقم المذكور يشكل نسبة 88.5% من إجمالي المخالفين الذين تنسحب عليهم إجراءات الترحيل وأن معظمهم من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة وفيتنام وغيرها.
المصدر: انترفاكس
ادوارد سافين
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