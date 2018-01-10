امتعاض في طاجيكستان بسبب طول مدة عطلة الأعياد في روسيا

قامت الشرطة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بتفريق المواطنين الذين تجمعوا عند ممثلية وزارة الداخلية الروسية لشؤون الهجرة.

وذكرت محطة إذاعة أوزودي، أن المذكورين يرغبون بتقديم طلبات لإعادة التوطين في روسيا.

وقالت المحطة إن حوالي 2.5 ألف شخص تجمعوا يوم 9 يناير بالقرب من مبنى الممثلية، وبدا الامتعاض والغضب على بعضهم.

ونوهت وكالة "آسيا بلوس" بأن سبب السلوك الغاضب من جانب بعض المتواجدين قرب المبنى يكمن في الجدول الزمني لعمل الممثلية الروسية خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة- حضر المواطنون إلى المبنى على مدى عدة أيام، ولكن أبواب المؤسسة كانت مغلقة لأنها تعطل كما في روسيا .

ومن المعروف أن عطلة الأعياد المذكورة في روسيا تزيد على أسبوع (عطلة رأس السنة في طاجيكستان، فقط 3 أيام). وعلى الأغلب لا يعلم أكثر المواطنين المذكورين أنه يمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت.

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المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين