موسكو توضح مسألة ترحيل العمال الكوريين الشماليين

قدمت وزارة الخارجية الروسية توضيحات بشأن مسألة ترحيل روسيا للعمال الكوريين الشماليين إلى وطنهم.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس، أن "روسيا تتصرف وفقا لبنود قرار مجلس الأمن الدولي. ونحن ننطلق من أن مواطني كوريا الشمالية الموجودين على أراضي روسيا بصورة شرعية سيواصلون عملهم في بلادنا حتى انتهاء الموعد الذي حدده مجلس الأمن الدولي".

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وكانت نائبة مدير دائرة شؤون الهجرة بوزارة الداخلية الروسية، فالنتينا كازاكوفا، قد ذكرت أنه تم تقليص مدة إقامة مواطني كوريا الشمالية في روسيا لسنة واحدة ، وفقا للعقوبات الدولية، ولا يدور الحديث عن ترحيلهم بشكل جماعي.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2379 الذي تم تبنيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يجب ترحيل كافة العمال الكوريين الشماليين إلى الوطن قبل نهاية عام 2019.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف